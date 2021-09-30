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Чемпионат Италии. Серия А

«Реал» интересуется защитником «Аталанты»

30 Сентября 2021 • 14:55 Комментировать
Эспаньол
...
Реал Мадрид
5.00 4.00 1.67
03.10 17:15

Защитник «Аталанты» Йоаким Меле может продолжить карьеру в «Реале», передаёт Fichajes. По данным источника, «сливочные» хотят усилить правый фланг защиты и считают датчанина идеальным кандидатом.

Руководство «Реала» видит в Меле долгосрочную замену для Дани Карвахаля, который склонен к травмам. Ранее также сообщалось, что «сливочные» проявляют интерес к Сержу Орье, который сейчас находится без клуба.

Напомним, что Меле стал игроком «Аталанты» в январе этого года, перейдя из бельгийского «Генка» за 12 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету шесть матчей в Серии А, результативными действиями не отмечался.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Аталанта Йоаким Меле
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