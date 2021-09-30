«Реал» интересуется защитником «Аталанты»

Защитник «Аталанты» Йоаким Меле может продолжить карьеру в «Реале», передаёт Fichajes. По данным источника, «сливочные» хотят усилить правый фланг защиты и считают датчанина идеальным кандидатом.

Руководство «Реала» видит в Меле долгосрочную замену для Дани Карвахаля, который склонен к травмам. Ранее также сообщалось, что «сливочные» проявляют интерес к Сержу Орье, который сейчас находится без клуба.

Напомним, что Меле стал игроком «Аталанты» в январе этого года, перейдя из бельгийского «Генка» за 12 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету шесть матчей в Серии А, результативными действиями не отмечался.