Кьяер вернулся в общую группу «Милана»

Защитник «Милана» Симон Кьяер восстановился после травмы и вернулся в общую группу, передает пресс-служба клуба. Сообщается, что футболист сможет принять участие в матче с «Аталантой», который состоится 3 октября.

Напомним, что Кьяер пропустил последние 11 дней из-за мышечного повреждения. Он был вынужден пропустить матчи Серии А с «Венецией» (2:0) и «Специей» (2:1), а также игру с «Атлетико» (1:2) в Лиге чемпионов.

В нынешнем сезоне на счету Кьяера три матча в Серии А, результативными действиями не отмечался. Его контракт с миланским клубом рассчитан до середины 2022 года.