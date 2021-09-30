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Чемпионат Италии. Серия А

Кьяер вернулся в общую группу «Милана»

30 Сентября 2021 • 18:10 Комментировать
Аталанта
...
Милан
2.12 3.55 3.35
03.10 21:45

Защитник «Милана» Симон Кьяер восстановился после травмы и вернулся в общую группу, передает пресс-служба клуба. Сообщается, что футболист сможет принять участие в матче с «Аталантой», который состоится 3 октября.

Напомним, что Кьяер пропустил последние 11 дней из-за мышечного повреждения. Он был вынужден пропустить матчи Серии А с «Венецией» (2:0) и «Специей» (2:1), а также игру с «Атлетико» (1:2) в Лиге чемпионов.

В нынешнем сезоне на счету Кьяера три матча в Серии А, результативными действиями не отмечался. Его контракт с миланским клубом рассчитан до середины 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Симон Кьяер
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