​Пиоли: «Милан» показывает прогресс»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли дал комментарий после гостевой победы над «Аталантой» (3:2).

«Мы действовали с хорошей интенсивностью, энергией и качеством. Это отличный конец серии сложных игр. Мы становимся лучше как в Лиге чемпионов, так и в Серии А. Нужно продолжать в том же духе.

На протяжении многих лет «Аталанта» доставляла нам много проблем. Они неплохо показывают себя в Лиге чемпионов. Выступая в играх против них так, как сегодня, мы показываем прогресс», - высказался Пиоли для DAZN.

«Милан» занимает второе место в турнирной таблице Серии А, отставая от «Наполи» на два очка.