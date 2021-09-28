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Чемпионат Италии. Серия А

Шевченко хочет вернуться в «Милан»

28 Сентября 2021 • 18:45 Комментировать
Аталанта
...
Милан
2.20 3.50 3.20
03.10 21:45

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко хочет возглавить «Милан». Он играл за итальянский клуб с 1999 по 2006 год.

«Сейчас мне не хватает энергии поля и напряженности перед игрой. Скучаю по тем временам, когда я был футболистом. Но я мечтаю вернуться в «Милан» и услышать гимн Лиги чемпионов в роли тренера», - цитирует украинца Pianeta Milan.

Напомним, что Шевченко с 2016 по 2021 год возглавлял сборную Украины. Под его руководством команда сумела выйти на чемпионат Европы, где добралась до четвертьфинала. В августе его контракт с Украинской ассоциацией футбола подошёл к концу.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Милан
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