Шевченко хочет вернуться в «Милан»

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко хочет возглавить «Милан». Он играл за итальянский клуб с 1999 по 2006 год.

«Сейчас мне не хватает энергии поля и напряженности перед игрой. Скучаю по тем временам, когда я был футболистом. Но я мечтаю вернуться в «Милан» и услышать гимн Лиги чемпионов в роли тренера», - цитирует украинца Pianeta Milan.

Напомним, что Шевченко с 2016 по 2021 год возглавлял сборную Украины. Под его руководством команда сумела выйти на чемпионат Европы, где добралась до четвертьфинала. В августе его контракт с Украинской ассоциацией футбола подошёл к концу.