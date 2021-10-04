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Чемпионат Италии. Серия А

Калабрия назвал «Милан» лучшим клубом Серии А

04 Октября 2021 • 10:57 Комментировать
Аталанта
2:3
Милан
окончен

Защитник «Милана» Давиде Калабрия пообщался с представителями СМИ после поединка с «Аталантой» в рамках седьмого тура чемпионата Италии. Подопечные Стефано Пиоли отпраздновали победу со счетом 3:2. В этой встрече Калабрия отметился голом на первой минуте.

«В Серии А достаточно сильных команд, но, по моему мнению, сейчас в чемпионате нет лучше клуба, чем «Милан». Мы должны быть сконцентрированы на своей игре, нужно верить в то, что мы лучше других. Главный тренер придает нам веру. У него есть четкий план. Он заставляет нас выкладываться на 100%», - передает слова игрока Football-Italia.

После семи сыгранных туров чемпионата Италии «россонери» с 19 очками занимают второе место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Давиде Калабрия
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