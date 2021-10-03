Гасперини – о Миранчуке: «Придёт время, место в основе освободится»

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини провёл встречу с прессой в преддверии игры седьмого тура Серии А против «Милана».

«В каждом матче, с учётом замен, принимают участие 15-16 человек. Каждый из них способен повлиять на финальный результат. Это может быть удачный день для Иличича или кого-то другого. Вероятно, словенец может начать поединок с «Миланом» с первых минут. Пока не решил.

Миранчук? Не могу задействовать 25 человек в матче. Придёт время, место в основе освободится», - сказал Гасперини.

В нынешнем сезоне 25-летний россиянин сыграл за «богиню» в пяти матчах и отличился одним ассистом.