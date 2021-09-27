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Серия А

Браим Диас: «Ибрагимович до сих пор важен «Милану», даже если он не играет»

27 Сентября 2021 • 21:00 Комментировать
Аталанта
...
Милан
2.20 3.50 3.20
03.10 21:45

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович пока в текущем сезоне не может должным образом заявить о себе. Шведа мучают травмы, из-за которых ему не удается набрать оптимальные кондиции.

Впрочем, игроки команды даже в таком случае считают ветерана самым влиятельным человеком в коллективе, об этом в интервью изданию AS рассказал полузащитник Браим Диас.  «Ибрагимович до сих пор важен «Милану», даже если он не играет. Он мне как старший брат, постоянно помогает, делится советами. Он великолепен как на футбольном поле, так и за его пределами», - подчеркнул испанец.

Уточним, что в новом розыгрыше Серии А Златан провел лишь один поединок, выйдя на замену в матче с «Лацио».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович Браим Диас
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