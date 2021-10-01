Госенс не поможет «Аталанте» в ближайших матчах из-за травмы

В недавнем матче Лиги чемпионов против швейцарского «Янг Бойз» защитник «Аталанты» Робин Госенс неудачно пошел в отбор, в следствии чего получил повреждение и не смог закончить поединок.

Как сообщает Sky Italia, травма немца оказалась довольно серьезный. Теперь Госенс пропустит длительный отрезок сезона, вернувшись не раньше Нового года. Таким образом, из-за дискомфорта, связанного с проблемами с подколенным сухожилием, игрок не сможет помочь своей команде в таких важных играх, как с «Миланом» в Серии А и с «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов.

Полагается, что заменить Госенса на левом фланге сможет универсал Йоаким Меле.