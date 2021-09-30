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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В гонке за Кесси остались лишь два клуба АПЛ слухи

30 Сентября 2021 • 09:53 Комментировать (1)
Аталанта
...
Милан
2.12 3.55 3.35
03.10 21:45

Полузащитник «Милана» Франк Кесси станет одним из самых желанных футболистов на трансферном рынке следующим летом – у игрока истекает срок действия контракта с итальянцами, который он не хочет продлевать.

Ранее сообщалось, что на Кесси претендует около десятка ведущих европейских клубов, но теперь этот список сузился до двух команд, уверяет британское издание The Sun. Отмечается, что потянуть финансовые требования хавбека готовы лишь «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Согласно источнику, из гонки уже выбили «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».

Впрочем, в Кесси до сих пор заинтересован «ПСЖ», но дело в том, что сам игрок намерен рассматривать предложения только из АПЛ, так как желает попробовать свои силы в этом чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Манчестер Юнайтед Франк Кесси
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Комментарии (1)
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Sergo
30 Сентября 2021 в 10:00
Слишком чудит негр много на поле - то пенку не забьет, то красную на ровном схопочет, то обрез сделает... И этот черныш еще кому-то нужен?
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