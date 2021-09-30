Полузащитник «Милана» Франк Кесси станет одним из самых желанных футболистов на трансферном рынке следующим летом – у игрока истекает срок действия контракта с итальянцами, который он не хочет продлевать.

Ранее сообщалось, что на Кесси претендует около десятка ведущих европейских клубов, но теперь этот список сузился до двух команд, уверяет британское издание The Sun. Отмечается, что потянуть финансовые требования хавбека готовы лишь «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Согласно источнику, из гонки уже выбили «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».

Впрочем, в Кесси до сих пор заинтересован «ПСЖ», но дело в том, что сам игрок намерен рассматривать предложения только из АПЛ, так как желает попробовать свои силы в этом чемпионате.