«Милан» повторил свой лучший старт в Серии А за 18 лет

В воскресенье, 3 октября, состоялся поединок седьмого тура чемпионата Италии между «Аталантой» и «Миланом». Встреча завершилась победой «россонери» со счетом 3:2.

Как сообщается в твиттер-аккаунте OptaPaolo, миланский коллектив набрал 19 баллов в семи турах и повторил свой лучший старт в Серии А за последние 18 лет. В сезоне-2003/2004 команда имела аналогичное количество очков за такой же игровой отрезок. В том розыгрыше Серии А «Милан» выиграл скудетто.

В настоящий момент подопечные Стефано Пиоли занимают вторую строчку в турнирной таблице, уступая два балла лидирующему «Наполи».