Жиру: «Уход из «Челси» напрашивался»

Французский форвард «Милана» Оливье Жиру вспомнил об обстоятельствах своего прощания с лондонским «Челси».

«Мне очень нравилось играть в английской Премьер-лиге, но наступило время, когда пришлось пойти на такой шаг. В личной беседе с Тухелем сказал ему, что последние три месяца были для меня не лучшими.

Уход из «Челси» напрашивался. Я предпочёл пойти вперёд, сохранив в памяти все моменты, пережитые вместе с командой. Мы завоевали три прекрасных трофея», - цитирует Жиру Football Italia.

Напомним, что «россонери» приобрели 34-летнего чемпиона мира у «Челси» всего за миллион евро.