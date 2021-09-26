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Премьер-лига

Жиру: «Уход из «Челси» напрашивался»

26 Сентября 2021 • 20:50 Комментировать
Челси
...
Саутгемптон
1.30 5.55 11.00
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Французский форвард «Милана» Оливье Жиру вспомнил об обстоятельствах своего прощания с лондонским «Челси».

«Мне очень нравилось играть в английской Премьер-лиге, но наступило время, когда пришлось пойти на такой шаг. В личной беседе с Тухелем сказал ему, что последние три месяца были для меня не лучшими.

Уход из «Челси» напрашивался. Я предпочёл пойти вперёд, сохранив в памяти все моменты, пережитые вместе с командой. Мы завоевали три прекрасных трофея», - цитирует Жиру Football Italia.

Напомним, что «россонери» приобрели 34-летнего чемпиона мира у «Челси» всего за миллион евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Оливье Жиру Трансферы футбола - лето 2021
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