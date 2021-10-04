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Чемпионат Италии. Серия А

Гасперини: «Милан» меня реально удивил»

04 Октября 2021 • 09:28 Комментировать
Аталанта
2:3
Милан
окончен

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился мнением о поражении от «Милана» в поединке седьмого тура Серии А. Бергамаски на своем поле уступили со счетом 2:3, пропустив первый гол уже на первой минуте.

«Быстрый гол очень сильно отразился на ходе матча. Но у нас все равно были шансы отыграться. Хотел бы отдать должное «россонери», соперник отлично сыграл. В этом поединке они все сделали на высшем уровне. «Милан» меня реально удивил», - передает слова специалиста Football-Italia.

После семи проведенных туров «Аталанта» с 11 набранными очками занимает девятое место в таблице Серии А. Что касается «Милана», то подопечные Стефано Пиоли имеют в своем активе 19 баллов и идут вторыми.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Аталанта Джан Пьеро Гасперини
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