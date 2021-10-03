В воскресенье, 3 октября, известному шведскому футболисту Златану Ибрагимовичу исполнилось 40 лет. Как и несколько лет назад, форвард решил порадовать себя в день рождения покупкой роскошного автомобиля. На своей страничке в «Твиттере» Ибрагимович показал новенький «Феррари».

«С днём рождения, Златан», - подписал фотографию футболист «Милана».

Happy Birthday to Zlatan pic.twitter.com/ehYosTnwSR — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) October 3, 2021

В воскресенье вечером «Милан» в рамках чемпионата Италии будет играть против «Аталанты». Златан Ибрагимович не поможет своей команде из-за повреждения. Следить за игрой можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.