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Чемпионат Италии. Серия А

​Ибрагимович купил «Феррари» на день рождения фото

03 Октября 2021 • 19:28 Комментировать (2)
Аталанта
0:1
Милан
2.12 3.67 3.55
1-й тайм

В воскресенье, 3 октября, известному шведскому футболисту Златану Ибрагимовичу исполнилось 40 лет. Как и несколько лет назад, форвард решил порадовать себя в день рождения покупкой роскошного автомобиля. На своей страничке в «Твиттере» Ибрагимович показал новенький «Феррари».

«С днём рождения, Златан», - подписал фотографию футболист «Милана».

 

В воскресенье вечером «Милан» в рамках чемпионата Италии будет играть против «Аталанты». Златан Ибрагимович не поможет своей команде из-за повреждения. Следить за игрой можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ингерман
03 Октября 2021 в 21:45
ай а мине на следующей неделе подаряц пару трусняков-семейных и носков - 3 штуки.. правда не юбилей у мине как у ибры.. )))
779
03 Октября 2021 в 19:55
Что то он рано. В декабре у меня.
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окончен Верона 4:0 Специя
окончен Сампдория 3:3 Удинезе
окончен Рома 2:0 Эмполи
окончен Фиорентина 1:2 Наполи
Идет 6 минута Аталанта 0:1 Милан 2.18 3.75 3.2
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