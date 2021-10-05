Перес надеется уже зимой договориться с Мбаппе

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес оптимистически настроен в отношении вероятного подписания форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Несмотря на неудачную попытку заполучить 22-летнего француза летом этого года, «сливочные» не собираются отказываться от идеи приглашения Мбаппе в свои ряды. Это подтвердил лично президент клуба. «Рассчитываем, что уже 1 января сможем всё решить», - цитирует Флорентино Переса ElDebate.

У Килиана Мбаппе осталось меньше года по активному соглашению с его текущим клубом и продлевать отношения с парижанами футболист не собирается.

Ранее Флорентино Перес пообещал фанату, что Мбаппе станет игроком «Реала» в следующем году.