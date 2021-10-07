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Тебас – о «ПСЖ»: «Как критиковать других – они впереди планеты всей, а как ответить за свои слова – прячут голову в песок»

07 Октября 2021 • 13:39 Комментировать
ПСЖ
...
Анже
15.10 22:00

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас вновь затронул тему финансового фейр-плей.

Испанский функционер уверяет, что критика парижан в адрес клубов, выступивших за организацию Суперлиги Европы, не даёт им права нарушать правила честной игры в области финансирования команд.

«Клубы-государства несут не меньшую угрозу для всей футбольной экосистемы, чем Суперлига. Мы выступаем против бесконтрольных вливаний в клубы вроде «ПСЖ». Они не зарабатывают столько, чтобы содержать всех своих звёзд.

Я предложил президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелаифи и главе Лиги 1 Винсенту Лабруну поделиться со мной деталями финансовой модели «ПСЖ» и французской лиги. Ответа не последовало. Как критиковать других – они впереди планеты всей, а как ответить за свои слова – прячут голову в песок», - заявил Тебас в интервью L’Equipe.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Лига 1 Нассер Аль-Хелаифи Хавьер Тебас
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