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Чемпионат Франции. 1 лига

Спорный пенальти принёс «ПСЖ» волевую победу: ВАР спас парижан от осечки без Месси и Неймара

15 Октября 2021 • 23:52 Комментировать
ПСЖ
2:1
Анже
окончен

«ПСЖ» возвращался в чемпионат Франции матчем против представителя еврокубковой зоны «Анже».

Протокол игры  
ПСЖ 2:1 Анже
    36' Фюльжени Анжело (0:1)
(1:1) Данилу Перейра 69'    
(2:1) Мбаппе Килиан 87'    
Доннарумма Джанлуиджи Дагба Колин   72' (Хакими Ашраф (   72') Керер Тило Кимпембе Преснел Диалло Абду   63' (Бернат Хуан (   63') Эррера Андер   72' (Дракслер Юлиан (   72') Данилу Перейра Верратти Марко   90' Рафинья Алькантара   64' (Вейналдум Джорджиньо (   64') Икарди Мауро Мбаппе Килиан   90' (Эбимбе Эрик (   90')
Запасные: Гуэйе Идрисса Рико Серхио Гарби Исмаэль Мендеш Нуну
Бернардони Поль Мансо Венсан Траоре Исмаэль Томас Ромейн Кабо Джимми Менди Батиста Мангани Тома Капель Пьеррик   86' Фюльжени Анжело   77' (Баокен Стефан (   77') Чо Мохамед-Али   64' (Браими Билаль (   64') Буфаль Софьян   77' (Унаи Аззедин (   77')
Запасные: Петкович Даниель Думбия Сулейман Перейра-Лаже Матиаш Эбосс Энцо Таиби Ванисс Бобишон Антонен
15 октября. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).

Не секрет, что большим клубам непросто возвращаться к официальным матчам после перерывов на матчи сборных. Тем более когда игроки летают ради национальных команд своих стран через океан, когда существуют коронавирусная конъюнктура и когда матч клуба происходит в пятницу. В общем, «ПСЖ» остался без помощи нескольких важных игроков – с трибуны за игрой наблюдали и Месси, и Ди Мария, и Кейлор Навас. Среди прочих не было и Неймара с Маркиньосом. Также не попал в заявку Серхио Рамос, до сих не сыгравший за парижский клуб ни минуты из-за травмы.

За последние шесть лет «Анже» зарекомендовал как не вылетающий из Лиги 1 середняк. Ну а «ПСЖ» почти французский гегемон. Почти – потому что иной раз парижане умудряются уступить чемпионский титул «Монако» или «Лиллю». В прошлом сезоне они первое место не взяли, поэтому сейчас настроены на внутренний чемпионат серьёзно. К отчётному матчу коллектив Маурисио Почеттино подошёл на вершине таблицы, опережая второе место на шесть очков. Тогда как «Анже», название которого созвучно с «ПСЖ», располагался на весьма солидном для себя четвёртом месте.

Хозяева, конечно, больше атаковали, но их подводила предзавершающая стадия. Мбаппе на шестой минуте перспективно, но безадресно прострелил с левого полуфланга, и тут же прозвучал свисток об офсайде. На семнадцатой минуте Верратти отдал разрезающий пас в левополуфланговую зону на Икарди, однако аргентинец не решился бить сразу и позволил Капелю себя обокрасть. Игрок гостей попал не только по мячу, но и ноге упавшего Икарди, но это не сподвигло арбитра указать на точку.

Около тридцатой минуты анжейцы проявили смелость в атаке, нанеся пару тревожных выстрелов по воротам Доннаруммы. Там Буфаль немного промахнулся мимо створа, а Фюльжини не переиграл с разворота экс-голкипера «Милана». Потом же через паузу в несколько минут визитёры и вовсе разразились голом, проведя образцовую контратаку. Кабо здорово сыграл в отборе против Верратти и разогнал акцию правым флангом, Буфаль неслабо прострелил, Дагба прокатился по газону вхолостую, и Фюльжини с удовольствием замкнул в створ (0:1).

Андер Эррера успел ещё в первом тайме фиктивно восстановить статус-кво – посылая головой прекрасную дугу в левый угол, он не учёл, что находился в положении «вне игры». Работа ВАРа не потребовалось, лайнсмен сам всё правильно видел. Во втором тайме парижане долго давили на защиту соперника безрезультатно, пока Данило не переправил головой в цель подачу справа от Мбаппе при потерявшем ворота Бернардони (1:1). Произошло сие событие на 69-й минуте.

«Анже» после этого полез в атаку и мог поудачнее действовать в паре моментов. Однако фортуна улыбнулась хозяевам, фаворитам. На восьмидесятых минутах Икарди неостро пробил головой после подачи с левого фланга и послал мяч в руки голкиперу. Впрочем, ситуацию для гостей серьёзно подпортил Капель, немного коснувшийся мяча рукой, когда по нему уже ударил Икарди. Арбитр Дешепи просмотрел видеоповтор и назначил пенальти.

До нанесения удара со стороны Мауро, что интересно, Томас упал на газон после контакта с Икарди, но тот момент на видеоповторе не рассматривался, иначе одиннадцатиметровый мог быть отменён из-за предшествовавшего нарушения в атаке. Таким образом, ВАР сыграл в пользу главного претендента на чемпионство, и Мбаппе с пенальти легко поразил правый угол, вытащив для частично обескровленного «ПСЖ» победу в весьма непростом матче. Вейналдум ещё вскоре попал в штангу. Вопросов о судействе на этих выходных будет во Франции очень много.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Чемпионат Франции Лига 1 Анже
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окончен ПСЖ 2:1 Анже
16.10  18:00 Клермон ... Лилль
16.10  22:00 Лион ... Монако
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