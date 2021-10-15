Спорный пенальти принёс «ПСЖ» волевую победу: ВАР спас парижан от осечки без Месси и Неймара

«ПСЖ» возвращался в чемпионат Франции матчем против представителя еврокубковой зоны «Анже».

Не секрет, что большим клубам непросто возвращаться к официальным матчам после перерывов на матчи сборных. Тем более когда игроки летают ради национальных команд своих стран через океан, когда существуют коронавирусная конъюнктура и когда матч клуба происходит в пятницу. В общем, «ПСЖ» остался без помощи нескольких важных игроков – с трибуны за игрой наблюдали и Месси, и Ди Мария, и Кейлор Навас. Среди прочих не было и Неймара с Маркиньосом. Также не попал в заявку Серхио Рамос, до сих не сыгравший за парижский клуб ни минуты из-за травмы.

За последние шесть лет «Анже» зарекомендовал как не вылетающий из Лиги 1 середняк. Ну а «ПСЖ» почти французский гегемон. Почти – потому что иной раз парижане умудряются уступить чемпионский титул «Монако» или «Лиллю». В прошлом сезоне они первое место не взяли, поэтому сейчас настроены на внутренний чемпионат серьёзно. К отчётному матчу коллектив Маурисио Почеттино подошёл на вершине таблицы, опережая второе место на шесть очков. Тогда как «Анже», название которого созвучно с «ПСЖ», располагался на весьма солидном для себя четвёртом месте.

Хозяева, конечно, больше атаковали, но их подводила предзавершающая стадия. Мбаппе на шестой минуте перспективно, но безадресно прострелил с левого полуфланга, и тут же прозвучал свисток об офсайде. На семнадцатой минуте Верратти отдал разрезающий пас в левополуфланговую зону на Икарди, однако аргентинец не решился бить сразу и позволил Капелю себя обокрасть. Игрок гостей попал не только по мячу, но и ноге упавшего Икарди, но это не сподвигло арбитра указать на точку.

Около тридцатой минуты анжейцы проявили смелость в атаке, нанеся пару тревожных выстрелов по воротам Доннаруммы. Там Буфаль немного промахнулся мимо створа, а Фюльжини не переиграл с разворота экс-голкипера «Милана». Потом же через паузу в несколько минут визитёры и вовсе разразились голом, проведя образцовую контратаку. Кабо здорово сыграл в отборе против Верратти и разогнал акцию правым флангом, Буфаль неслабо прострелил, Дагба прокатился по газону вхолостую, и Фюльжини с удовольствием замкнул в створ (0:1).

Андер Эррера успел ещё в первом тайме фиктивно восстановить статус-кво – посылая головой прекрасную дугу в левый угол, он не учёл, что находился в положении «вне игры». Работа ВАРа не потребовалось, лайнсмен сам всё правильно видел. Во втором тайме парижане долго давили на защиту соперника безрезультатно, пока Данило не переправил головой в цель подачу справа от Мбаппе при потерявшем ворота Бернардони (1:1). Произошло сие событие на 69-й минуте.

«Анже» после этого полез в атаку и мог поудачнее действовать в паре моментов. Однако фортуна улыбнулась хозяевам, фаворитам. На восьмидесятых минутах Икарди неостро пробил головой после подачи с левого фланга и послал мяч в руки голкиперу. Впрочем, ситуацию для гостей серьёзно подпортил Капель, немного коснувшийся мяча рукой, когда по нему уже ударил Икарди. Арбитр Дешепи просмотрел видеоповтор и назначил пенальти.

До нанесения удара со стороны Мауро, что интересно, Томас упал на газон после контакта с Икарди, но тот момент на видеоповторе не рассматривался, иначе одиннадцатиметровый мог быть отменён из-за предшествовавшего нарушения в атаке. Таким образом, ВАР сыграл в пользу главного претендента на чемпионство, и Мбаппе с пенальти легко поразил правый угол, вытащив для частично обескровленного «ПСЖ» победу в весьма непростом матче. Вейналдум ещё вскоре попал в штангу. Вопросов о судействе на этих выходных будет во Франции очень много.

Кирилл Иванцов