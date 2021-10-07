Рами: «Защитникам стало проще играть против Месси, он уже не такой быстрый»

Лионель Месси летом этого года перешел в «ПСЖ», но аргентинцу пока так и не удалось показать свой максимум в матчах французского первенства. Касательно игровой формы аргентинца высказался и один из его будущих оппонентов, защитник «Труа» Адиль Рами.

Футболист считает, что за последние годы Месси поменял свою позицию на поле. По его словам, теперь обладатель шести «Золотых мячей» не такой взрывной, как это было раньше.

«Я играл когда-то с «Барселоной» за «Севилью» и Лео всегда оказывался у меня за спиной, он был очень хорош. Сейчас он уже больше похож на плеймейкера. Нам, защитникам, стало проще с ним справляться. Он не способен совершать скоростные рывки, как пару лет назад», - приводит слова француза пресс-служба Лиги 1.