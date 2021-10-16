Главный тренер «Анже» пожаловался на работу VAR в матче против «ПСЖ»

Вчера «ПСЖ» с трудом в домашних стенах обыграл «Анже» в рамках французского первенства, реализовав спорный пенальти за несколько минут до финального свистка. Главный тренер гостей поля Жераль Батикль заявил, что зол решением арбитра в том эпизоде.

«Я в недоумении. Всегда говорил, что не буду критиковать судьей, но сегодня тяжело сдержаться. Я сторонник VAR, потому что система исправляет 80% ошибок. Но когда ты попадаешь в остальные 20% - это больно», - приводит слова специалиста издание RMC.

Добавим, что «ПСЖ» не впервые в этом сезоне добывает три очка в заключительные минуты матчей, благодаря чему единолично возглавляет турнирную таблицу Лиги 1.