Стало известно, почему Икарди не хочет переходить в «Ньюкасл» - снова вмешалась жена

На днях появилась информация, что нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди может продолжить свою карьеру в «Ньюкасле», новые боссы которого планирует масштабную перестройку команды.

Впрочем, позже эти слухи были опровергнуты. Местные СМИ сообщали, что жена, и по совместительству агент игрока Ванда Нара попытается договориться с руководством «ПСЖ», чтобы Икарди остался в клубе. Согласно различным данным, аргентинец намерен доказать свою профпригодность и выиграть конкуренцию за место в составе.

Однако, британский таблоид The Sun назвал настоящие причины такого решения футболиста и его супруги. Дело в том, что Нара не желает покидать Париж, в котором она успела открыть несколько мелких бизнес-проектов.