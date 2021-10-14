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Чемпионат Франции. 1 лига

Стало известно, почему Икарди не хочет переходить в «Ньюкасл» - снова вмешалась жена

14 Октября 2021 • 14:24 Комментировать
ПСЖ
...
Анже
15.10 22:00

На днях появилась информация, что нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди может продолжить свою карьеру в «Ньюкасле», новые боссы которого планирует масштабную перестройку команды.

Впрочем, позже эти слухи были опровергнуты. Местные СМИ сообщали, что жена, и по совместительству агент игрока Ванда Нара попытается договориться с руководством «ПСЖ», чтобы Икарди остался в клубе. Согласно различным данным, аргентинец намерен доказать свою профпригодность и выиграть конкуренцию за место в составе.

Однако, британский таблоид The Sun назвал настоящие причины такого решения футболиста и его супруги. Дело в том, что Нара не желает покидать Париж, в котором она успела открыть несколько мелких бизнес-проектов. 

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Мауро Икарди Ванда Нара
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