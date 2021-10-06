Почеттино: «Возможно, Месси является лучшим футболистом в истории»

Во время паузы на матчи национальных сборных, главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино стал гостем на одном из французских телеканалов. Аргентинец поговорил об успехах команды, а также затронул тему голевой засухи Лионеля Месси во внутреннем первенстве.

Наставник встал на защиту своему подопечному, отметив, что все свершения Лео в новом клубе его еще ждут в будущем. «Он, возможно, лучший футболист в истории. Его переход поднял планку ожиданий как в самом Париже, так и по всему континенту», - подчеркнул Почеттино в эфире Movistar+.

Напомним, что на прошедших выходных «ПСЖ» впервые в сезоне потерял очки в Лиге 1, уступив «Ренну» и не сумев нанести ни одного удара в створ соперника.