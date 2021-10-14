​«ПСЖ» рассказал о состоянии Рамоса

Ожидалось, что Серхио Рамос сможет дебютировать за «ПСЖ» в пятничном поединке против «Анже». Впрочем, опытный защитник до сих пор полностью не восстановился после повреждения. На официальном сайте «ПСЖ» сообщается о том, что Рамос будет тренироваться по индивидуальной программе ещё 10 дней. Таким образом, испанец точно пропустит не только встречу с «Анже», но и поединки против «РБ Лейпцига» и «Марселя».

Напомним, Серхио Рамос перебрался в «ПСЖ» летом после шестнадцати лет выступлений за «Реал». Рамос перешёл во французский клуб как свободный агент и подписал контракт на два года.