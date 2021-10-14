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Чемпионат Франции. 1 лига

​«ПСЖ» рассказал о состоянии Рамоса

14 Октября 2021 • 15:28 Комментировать
ПСЖ
...
Анже
15.10 22:00

Ожидалось, что Серхио Рамос сможет дебютировать за «ПСЖ» в пятничном поединке против «Анже». Впрочем, опытный защитник до сих пор полностью не восстановился после повреждения. На официальном сайте «ПСЖ» сообщается о том, что Рамос будет тренироваться по индивидуальной программе ещё 10 дней. Таким образом, испанец точно пропустит не только встречу с «Анже», но и поединки против «РБ Лейпцига» и «Марселя».

Напомним, Серхио Рамос перебрался в «ПСЖ» летом после шестнадцати лет выступлений за «Реал». Рамос перешёл во французский клуб как свободный агент и подписал контракт на два года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рамос
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