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Чемпионат Франции. 1 лига

Лилиан Тюрам: «Фанаты «Милана» забыли, что Доннарумма многое сделал для их клуба»

07 Октября 2021 • 22:01 Комментировать (1)
ПСЖ
...
Анже
15.10 22:00

Последние несколько дней выдались для голкипера «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы не самыми удачными – помимо поражения от сборной Испании в полуфинале Лиги наций, игрока освистала итальянская публика, как как поединок проходил на домашнем стадионе «Милана».

Бывший футболист сборной Франции Лилиам Тюрам выступил в поддержку Доннаруммы, заявив, что не принимает такое поведение болельщиков. «Фанаты «Милана» забыли, что Доннарумма многое сделал для их клуба. Наша профессия заключается в постоянном движении и постоянных важных выборах», - приводит слова Тюрама TuttoMercato.

Стоит отметить, что накануне матча поклонники «Милана» также вывесили оскорбительный баннер в адрес вратаря в центре города.

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Евро-Футбол.Ру,
Лилиан Тюрам Джанлуиджи Доннарумма
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Platinum9
07 Октября 2021 в 22:50
Так же как и Доннарумма забыл, что сделал для него Милан. Когда ставили его в ворота после нереальных ляпов, когда поставили его в 16 лет в основу и тд
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