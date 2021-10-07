Лилиан Тюрам: «Фанаты «Милана» забыли, что Доннарумма многое сделал для их клуба»

Последние несколько дней выдались для голкипера «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы не самыми удачными – помимо поражения от сборной Испании в полуфинале Лиги наций, игрока освистала итальянская публика, как как поединок проходил на домашнем стадионе «Милана».

Бывший футболист сборной Франции Лилиам Тюрам выступил в поддержку Доннаруммы, заявив, что не принимает такое поведение болельщиков. «Фанаты «Милана» забыли, что Доннарумма многое сделал для их клуба. Наша профессия заключается в постоянном движении и постоянных важных выборах», - приводит слова Тюрама TuttoMercato.

Стоит отметить, что накануне матча поклонники «Милана» также вывесили оскорбительный баннер в адрес вратаря в центре города.