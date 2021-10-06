Почеттино: «Мбаппе – настоящее и будущее футбола»

Главный тренер «Пари Сен-Жермена» Маурисио Почеттино лестно высказался в адрес 22-летнего форварда команды Килиана Мбаппе.

Аргентинский специалист считает, что «ПСЖ» сможет добиться больших успехов, прежде всего в Европе, если возрастные лидеры команды – Рамос, Неймар и Месси – смогут поддерживать свой прежний уровень.

«Что касается Мбаппе, то он является большим профессионалом, очень умным и достаточно зрелым игроком, несмотря на юный возраст. Он – настоящее и будущее футбола. Килиан способен находить выход из самых неприятных ситуаций на поле», - приводит слова Почеттино Get French Football News.