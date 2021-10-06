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Почеттино: «Мбаппе – настоящее и будущее футбола»

06 Октября 2021 • 12:58 Комментировать
ПСЖ
...
Анже
15.10 22:00

Главный тренер «Пари Сен-Жермена» Маурисио Почеттино лестно высказался в адрес 22-летнего форварда команды Килиана Мбаппе.

Аргентинский специалист считает, что «ПСЖ» сможет добиться больших успехов, прежде всего в Европе, если возрастные лидеры команды – Рамос, Неймар и Месси – смогут поддерживать свой прежний уровень.

«Что касается Мбаппе, то он является большим профессионалом, очень умным и достаточно зрелым игроком, несмотря на юный возраст. Он – настоящее и будущее футбола. Килиан способен находить выход из самых неприятных ситуаций на поле», - приводит слова Почеттино Get French Football News.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маурисио Почеттино Килиан Мбаппе
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