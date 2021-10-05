Луческу: В «Барселоне» Месси ходил по полю и все на него играли

Главный тренер киевского «Динамо», а в прошлом наставник «Шахтёра» и «Зенита», Мирча Луческу прокомментировал переход Лионеля Месси в «ПСЖ». Румынский специалист считает, что аргентинец совершил ошибку, соглашившись на переезд во Францию.

По словам Луческу, в 34 года очень трудно закрепиться в новом коллективе. Также в интервью Telekom Sport он вспомнил о временах Месси в Каталонии: «В «Барселоне» на него все играли, он ходил по полю. Ему просто давали мяч в ноги, а он решал судьбу эпизода. Ему разрешали это делать, он чувствовал себя комфортно».

Уточним, что в текущем розыгрыше французского чемпионата обладатель шести «Золотых мячей» пока так и не смог отметиться дебютным голом в составе «ПСЖ».