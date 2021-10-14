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Чемпионат Германии. Бундеслига

Стало известно, какие условия «ПСЖ» предложит Холанну слухи

14 Октября 2021 • 19:46 Комментировать
ПСЖ
...
Анже
15.10 22:00

Скорее всего, «ПСЖ» всерьез намерен выиграть конкуренцию за право подписать нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна. Парижане готовы предложить футболисту баснословную зарплату, чтобы переманить к себе.

Итальянское издание Foot Marcato свидетельствует, что «ПСЖ» уже провел первый этап переговоров с агентом норвежца Мино Райолой. По информации источника, на данной встрече обсуждалась возможная заработная плата игрока. Более того, сторонам удалось найти компромисс – для французов не станет проблемой платить Холанну около 40 миллионов евро в год без учета бонусов.

Само соглашение будет рассчитано на два года с возможностью продления еще на один сезон. К слову, аналогичные условия боссы клуба собираются предложить и Килиану Мбаппе.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд ПСЖ Эрлинг Холанн
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