​Рамос может дебютировать за «ПСЖ» в пятницу

Летом Серхио Рамос перебрался в «ПСЖ» на правах свободного агента. Опытный защитник до сих пор не дебютировал за клуб Лиги 1 из-за полученной травмы. Как сообщает Le Parisien, Рамос может впервые сыграть за парижан уже в ближайшую пятницу. 15 октября в календарном матче чемпионата Франции «ПСЖ» будет играть против «Анже» на своём поле.

Напомним, что действующий контракт Серхио Рамоса с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона 2022/2023. Ранее защитник на протяжении шестнадцати сезонов защищал цвета мадридского «Реала» и стал настоящим символом клуба.

Матч «ПСЖ» - «Анже» стартует 15 октября в 22:00 по московскому времени.