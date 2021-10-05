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Чемпионат Франции. 1 лига

Мбаппе признал наличие недопонимания с Неймаром

05 Октября 2021 • 21:29 Комментировать
ПСЖ
...
Анже
15.10 22:00

После одного из матчей внутреннего первенства, местные журналисты сообщали о конфликте между Килианом Мбаппе и Неймаром в составе «ПСЖ». Поговаривали, что француз остался недоволен действиями бразильца, который, по его мнению, игнорировал его в завершающих стадиях атаки.

В интервью изданию Get French Football News Мбаппе признал, что подобное действительно случалось. Однако, футболист заверил, что это часть футбола и никаких претензий друг к другу они с Неймаром не имеют. «Это в прошлом, такое бывает. Я восхищаюсь им как футболистом и как человеком. Просто в том эпизоде мне не понравилось, какую неудобную передачу он мне отдал», - сказал нападающий сборной Франции.

Отметим, что Мбаппе сейчас не скрывает своего желания покинуть Париж и перебраться в мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар Килиан Мбаппе
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