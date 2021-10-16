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Чемпионат Франции. 1 лига

Защитник «Анже»: «В VAR вложены огромные деньги, а пользоваться системой так и не научились»

16 Октября 2021 • 14:39 Комментировать
ПСЖ
2:1
Анже
окончен

Вчера на матче «ПСЖ» и «Анже» в рамках французского чемпионата бригада арбитров приняла неоднозначное решение, назначив в ворота гостей поля пенальти при ничейном счете за несколько минут до финального свистка.

Защитник «Анже» Ромен Тома высказался по этому поводу в разговоре с пресс-службой клуба: «Вся наша работа не имеет смысла, если судьи действуют подобным образом. Я устал от этих скандалов с VAR. В Vэто вложены огромные деньги, а пользоваться системой так и не научились».

К слову, об инциденте также высказался главный тренер «Анже» Жераль Батикль, назвавший решение рефери явной результативной ошибкой.  

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Анже
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