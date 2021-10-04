Маркиньос высказался о поражении «ПСЖ» от «Ренна»

Вчера «ПСЖ» в рамках французского чемпионата неожиданно на выезде уступил «Ренну» (0:2). В стартовом составе парижан вышли все звезды клуба, включая Килиана Мбаппе, Неймара и Лионеля Месси, но команде так ни разу и не удалось отметиться ударом в створ ворот соперника.

О причинах такой невыразительной игры заговорил один из капитанов «ПСЖ», Маркиньос. «Поединок проходил на встречных курсах, мы где-то проиграли оппоненту в динамике, они действовали очень энергично. Нельзя говорить об усталости, это не оправдание. Играли хорошо, но не хватило эффективности в решающих эпизодах», - цитирует бразильца пресс-служба клуба.

Впрочем, это поражение стало лишь первой потерей очков «ПСЖ» во внутреннем первенстве – до этого они добыли восемь побед из восьми возможных.