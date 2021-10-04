Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 170 Комментарии
Чемпионат Франции. 1 лига

Маркиньос высказался о поражении «ПСЖ» от «Ренна»

04 Октября 2021 • 20:33 Комментировать
ПСЖ
...
Анже
15.10 22:00

Вчера «ПСЖ» в рамках французского чемпионата неожиданно на выезде уступил «Ренну» (0:2). В стартовом составе парижан вышли все звезды клуба, включая Килиана Мбаппе, Неймара и Лионеля Месси, но команде так ни разу и не удалось отметиться ударом в створ ворот соперника.

О причинах такой невыразительной игры заговорил один из капитанов «ПСЖ», Маркиньос. «Поединок проходил на встречных курсах, мы где-то проиграли оппоненту в динамике, они действовали очень энергично. Нельзя говорить об усталости, это не оправдание. Играли хорошо, но не хватило эффективности в решающих эпизодах», - цитирует бразильца пресс-служба клуба.

Впрочем, это поражение стало лишь первой потерей очков «ПСЖ» во внутреннем первенстве – до этого они добыли восемь побед из восьми возможных.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маркиньос
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Октября
20:33 · Франция. Лига 1
Маркиньос высказался о поражении «ПСЖ» от «Ренна»
13:46 · Франция. Лига 1
Мбаппе: «Просил «ПСЖ» о трансфере летом»
09:35 · Франция. Лига 1
Головин сыграл 100 матчей за «Монако» 1
09:13 · Франция. Лига 1
Месси - лучший игрок «ПСЖ» в проигранном матче с «Ренном» 4
03 Октября
23:47 · Франция. Лига 1
«Лион» был в секундах от победы над «Сент-Этьеном» 1
23:38 · Франция. Лига 1
​Почеттино прокомментировал первое поражение «ПСЖ» в сезоне 1
21:08 · Франция. Лига 1
Гол и результативный пас Головина в матче с «Бордо» - видео видео
20:02 · Франция. Лига 1
«Лилль» всухую победил в матче с «Марселем»
18:03 · Франция. Лига 1
Мяч Головина помог «Монако» разгромить «Бордо», «Нант» и «Анже» победили
17:26 · Франция. Лига 1
​Головная боль для Карпина: Головин получил травму после ассиста и гола
17:22 · Франция. Лига 1
Как Месси, Неймар и Мбаппе ни разу не попали в створ ворот «Ренна» - видео 1 видео
16:56 · Франция. Лига 1
У Почеттино наибольший процент поражений в «ПСЖ» с 2011 года
16:45 · Франция. Лига 1
Бош не считает Пакета лучшим игроком чемпионата Франции
16:15 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» потерял первые очки, проиграв «Ренну» 38
15:30 · Франция. Лига 1
«Монако» - «Бордо» - 3:0 (завершён)
Все новости
Рекомендуем