Кейлор Навас травмировался в сборной

Основной голкипер «Пари Сен-Жермена» Кейлор Навас получил повреждение в игре на сборную Коста-Рики.

В ночь на 14 октября костариканская национальная сборная встречалась в отборочном поединке к чемпионату мира в гостях с командой США. Игра завершилась в пользу «звёздно-полосатых» - 2:1.

В этом поединке костариканцы лишились своего основного стража ворот Кейлора Наваса, который из-за травмы приводящей мышцы правого бедра не смог выйти на второй тайм матча, информирует Marca.

По возвращению в Париж вратарю придётся пройти углублённое медобследование.

Вероятно, в ближайшем матче с «Анже» с первых минут в воротах парижан сыграет Джанлуиджи Доннарумма.