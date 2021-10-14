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Чемпионат Франции. 1 лига

Кейлор Навас травмировался в сборной

14 Октября 2021 • 08:14 Комментировать
ПСЖ
...
Анже
15.10 22:00

Основной голкипер «Пари Сен-Жермена» Кейлор Навас получил повреждение в игре на сборную Коста-Рики.

В ночь на 14 октября костариканская национальная сборная встречалась в отборочном поединке к чемпионату мира в гостях с командой США. Игра завершилась в пользу «звёздно-полосатых» - 2:1.

В этом поединке костариканцы лишились своего основного стража ворот Кейлора Наваса, который из-за травмы приводящей мышцы правого бедра не смог выйти на второй тайм матча, информирует Marca.

По возвращению в Париж вратарю придётся пройти углублённое медобследование.

Вероятно, в ближайшем матче с «Анже» с первых минут в воротах парижан сыграет Джанлуиджи Доннарумма.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кейлор Навас Коста-Рика
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