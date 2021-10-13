Дебют Рамоса за «ПСЖ» откладывается

Главный тренер «Пари Сен-Жермена» Маурисио Почеттино пока не готов включить испанского защитника в стартовый состав команды.

Согласно сведениям издания El Chiringuito, включение Серхио Рамоса в заявку на матч с «Анже» в десятом туре первенства Франции является маловероятным, несмотря на последние данные о выздоровлении 35-летнего центрбека.

Маурисио Почеттино принял решение не форсировать возвращение Рамоса на поле, дабы уберечь игрока от рецидива травмы икроножной мышцы. Испанец получит дополнительное время, чтобы набрать оптимальные кондиции.

Напомним, что Серхио Рамос перешёл в «ПСЖ» летом как бесплатный агент.