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Чемпионат Испании. Ла Лига

Стало известно, какие условия контракта «Реал» предложит Мбаппе

05 Октября 2021 • 23:58 Комментировать
ПСЖ
...
Анже
15.10 22:00

Флорентино Перес уверен, что Килиан Мбаппе следующим летом присоединится к мадридскому «Реалу» на правах свободного агента. К такому выводу совет директоров пришел после недавних интервью футболиста, в которых он намекнул на нежелание подписывать новое соглашение с «ПСЖ», срок действия которого истекает в июне 2022 года.

Более того, Мбаппе ранее сказал, что рассматривает только вариант с испанским грандом. Журналист Николо Скира в своем «Твиттере» поделился информацией касательно возможных условий контракта форварда в Мадриде.

Согласно источнику, руководство «Реала» предложит Мбаппе 6-летний договор на общую сумму в 240 миллионов евро, то есть 40 миллионов ежегодно. При этом, корреспондент не исключает, что парижане изо всех сил попытаются удержать нападающего в клубе.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе
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