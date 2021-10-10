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Чемпионат Франции. 1 лига

Ван дер Виль: «Меня добили инциденты по ходу последнего сезона в «ПСЖ»

10 Октября 2021 • 23:48 Комментировать
ПСЖ
...
Анже
15.10 22:00

Голландский защитник Грегори ван дер Виль недоволен своим этапом карьеры в «ПСЖ», где играл с 2012 по 2016 год.

- Я оказался во Франции с другими игроками, тренерами, тактическими схемами. Я попал в команду, полную звезд, ребят, с которыми часто играешь в Playstation. Это было невероятно. У меня было предложение остаться еще на три года, но я решил уйти. Я там не был счастлив, я не всегда играл и не имел гарантий этого, - заявил ван дер Виль Kick't Net.

- Также были инциденты в последний сезон, которые меня добили. Эфир в «Перископе» Сержа Орье перед важным матчем Лиги чемпионов с «Челси», где он говорил о тренере (Лоране Блане) и обо мне. Его наказали.

- Все меня поддерживали, говорили, чтобы я готовился к матчу, но меня даже не выпустили. Они поставили Маркиньоса на мою позицию, хотя он центральный защитник. Неужели я настолько плох, что на своей позиции буду резервистом центрального защитника? В то время мне было дурно от футбола, - добавил голландец.

Ван дер Вилю 33 года, но с 2019 года он не играет.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Грегори Ван Дер Виль
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