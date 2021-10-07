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Чемпионат Франции. 1 лига

Фанатов «Марселя» наказали запретом на выезды до конца года

07 Октября 2021 • 09:00 Комментировать
ПСЖ
...
Анже
15.10 22:00

Стало известно решение дисциплинарного комитета Франции по скандальному матчу 7 тура Лиги 1 между «Анже» и «Марселем».

Напомним, что после финального свистка марсельские болельщики прорвались из гостевого сектора на поле и направились к фанатам «Анже»,  что завершилось массовой дракой.

Теперь, как информирует LFP, «Анже» не сможет рассчитывать на помощь своих активных ультрас в течение ближайших двух домашних игр – фанатская трибуна будет закрыта. Что касается болельщиков «Марселя», то они получили ещё более строгое наказание – запрет на выездные матчи своей команды до конца календарного года. Также с провансальцев снято одно очко условно.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Лига 1 Анже
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