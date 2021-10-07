Фанатов «Марселя» наказали запретом на выезды до конца года

Стало известно решение дисциплинарного комитета Франции по скандальному матчу 7 тура Лиги 1 между «Анже» и «Марселем».

Напомним, что после финального свистка марсельские болельщики прорвались из гостевого сектора на поле и направились к фанатам «Анже», что завершилось массовой дракой.

Теперь, как информирует LFP, «Анже» не сможет рассчитывать на помощь своих активных ультрас в течение ближайших двух домашних игр – фанатская трибуна будет закрыта. Что касается болельщиков «Марселя», то они получили ещё более строгое наказание – запрет на выездные матчи своей команды до конца календарного года. Также с провансальцев снято одно очко условно.