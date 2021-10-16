Бернат – о возвращении на поле: «Много страдал, чтобы увидеть свет в конце туннеля»

Вчера «ПСЖ» в напряженном поединке вырвал победу у «Анже», но тот матч запомнился не только спорным пенальти в ворота аутсайдера под конец встречи. Дело в том, что на поле в составе парижан появился защитник Хуан Бернат, который пропустил длительный отрезок из-за разрыва крестообразных связок.

Сам футболист поделился впечатлениями от возвращения в игровой ритм в разговоре с пресс-службой клуба: «Я много страдал, чтобы увидеть свет в конце туннеля. Это был трудный год для меня. Я счастлив, что сумел сыграть несколько минут».

Также Бернат отметил, что его команда заслуженно добыла три очка, контролируя ситуацию в течение 90 минут.