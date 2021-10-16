Почеттино – о победе над «Анже»: «Мбаппе решает исходы матчей»

Вчера «ПСЖ» без ряда своих лидеров дома сумел справиться с «Анже» в матче Лиги 1. Однако, парижане дожали соперника лишь под конец встречи, а решающий гол со спорно назначенного пенальти забил Килиан Мбаппе.

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино признал, что Мбаппе, желающий покинуть команду, сыграл ключевую роль в этой победе.

«Мы сегодня доминировали. Также мне понравилось, как ребята включились после пропущенного мяча в первом тайме, это показывает нашу силу. Скажу, что играли против отличного коллектива. Отдельной похвалы заслужил Мбаппе – он решает исходы матчей, когда этот так нужно», - цитирует аргентинского наставника местное издание L’Equipe.