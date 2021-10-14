Почеттино: «Неймаром несложно управлять»

Наставник «Пари Сен-Жермена» Маурисио Почеттино всячески отрицает возникший в широких массах стереотип, что Неймар является избалованной звездой, на которую невозможно найти управу.

«Неймаром несложно управлять. Я отношусь к нему с уважением. И мы, тренерский штаб, не влезаем туда, куда нас не зовут. Это очень важный момент. Личная жизнь должна оставаться личной.

С Неймаром совершенно несложно уживаться. Это ласковый, очень чувствительный человек, у которого никогда не сходит с лица улыбка. У нас с ним замечательные отношения», - заявил Почеттино в интервью Marca.

Напомним, что ранее Неймар выразил допущение, что чемпионат мира в Катаре может стать для него последним в карьере.