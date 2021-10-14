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Чемпионат Франции. 1 лига

Почеттино: «Неймаром несложно управлять»

14 Октября 2021 • 13:15 Комментировать
ПСЖ
...
Анже
15.10 22:00

Наставник «Пари Сен-Жермена» Маурисио Почеттино всячески отрицает возникший в широких массах стереотип, что Неймар является избалованной звездой, на которую невозможно найти управу.

«Неймаром несложно управлять. Я отношусь к нему с уважением. И мы, тренерский штаб, не влезаем туда, куда нас не зовут. Это очень важный момент. Личная жизнь должна оставаться личной.

С Неймаром совершенно несложно уживаться. Это ласковый, очень чувствительный человек, у которого никогда не сходит с лица улыбка. У нас с ним замечательные отношения», - заявил Почеттино в интервью Marca.

Напомним, что ранее Неймар выразил допущение, что чемпионат мира в Катаре может стать для него последним в карьере.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар Маурисио Почеттино
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