Мбаппе выпустит автобиографию-комикс, в которой расскажет о трудностях в его карьере

В начале ноября в продажу поступит автобиография нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, которая будет оформлена в виде комикса.

Местное издание Quest-France утверждает, что комикс называется «Меня зовут Килиан», а в нем будут раскрыты некоторые тайны из жизни 22-летнего француза. В частности, отдельные части автобиографии будут посвящены трудностям, которые Мбаппе вынужден был пережить, чтобы стать тем, кем он является сейчас – такой информацией поделился юрист игрока Делфина Верхейден.

Примечательно, что футболист долгое время не мог найти издательство, которое согласилось бы опубликовать его творение. По итогу Мбаппе решил открыть свою компанию, которая поставит в тираж 300 000 экземпляров комикса.

Напомним, что ранее представитель сборной Франции жаловался на давление со стороны общества, которое на него оказывалось после провального для национальной команды Евро-2020.