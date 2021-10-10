Верратти: «Я влюбился в «ПСЖ», всегда буду пытаться играть здесь на максимуме»

Полузащитник «ПСЖ» и сборной Италии Марко Верратти признался в любви к городу и команде.

- Париж дал мне всё. С футбольной точки зрения я получил шанс играть с великими чемпионами и против них, в матчах топ-уровня, чего я хотел больше всего, - заявил 28-летний итальянец France Bleu.

- Я влюбился в этот клуб, вот почему я всегда буду пытаться играть здесь на максимуме и благодарить за веру в меня. Я был мальчиком, который прибыл из городка в итальянской провинции, и здесь я получил всё. Здесь я стал мужчиной и нашел любовь. Жизнь после футбола? У меня еще есть время. Но точно знаю, что попытаюсь жить здесь всегда, - добавил игрок.

Верратти переехал в «ПСЖ» в 2012 году из клуба Серии В «Пескары».