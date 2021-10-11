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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Икарди не намерен переходить в «Ньюкасл»

11 Октября 2021 • 20:58 Комментировать
ПСЖ
...
Анже
15.10 22:00

Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермена» Мауро Икарди не собирается становиться футболистом внезапно разбогатевшего «Ньюкасла».

После приобретения «сорок» инвестиционным фондом Саудовской Аравии в СМИ поползли слухи насчёт вероятных скорых зимних трансферов клуба. Сообщалось, что «Ньюкасл» собирается пригласить в свои ряды 28-летнего Икарди.

Однако издание La Gazzetta dello Sport располагает сведениями насчёт отсутствия у форварда парижан заинтересованности в переезде в чемпионат Англии. Предполагается, что агент футболиста Ванда Нара сделает всё необходимое, чтобы её муж остался выступать на «Парк де Пренс».

В нынешнем сезоне аргентинский финишер отличился уже 3 голами в 8 сыгранных матчах Лиги 1.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл ПСЖ Мауро Икарди
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