Икарди не намерен переходить в «Ньюкасл»

Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермена» Мауро Икарди не собирается становиться футболистом внезапно разбогатевшего «Ньюкасла».

После приобретения «сорок» инвестиционным фондом Саудовской Аравии в СМИ поползли слухи насчёт вероятных скорых зимних трансферов клуба. Сообщалось, что «Ньюкасл» собирается пригласить в свои ряды 28-летнего Икарди.

Однако издание La Gazzetta dello Sport располагает сведениями насчёт отсутствия у форварда парижан заинтересованности в переезде в чемпионат Англии. Предполагается, что агент футболиста Ванда Нара сделает всё необходимое, чтобы её муж остался выступать на «Парк де Пренс».

В нынешнем сезоне аргентинский финишер отличился уже 3 голами в 8 сыгранных матчах Лиги 1.