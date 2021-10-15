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Чемпионат Германии. Бундеслига

Ковач объяснил, почему Левандовски претендует на «Золотой мяч»

15 Октября 2021 • 22:49 Комментировать
Байер Л
...
Бавария
5.00 4.60 1.60
17.10 16:30

Наставник «Монако» Нико Ковач считает своего бывшего подопечного одним из фаворитов на получение престижной персональной футбольном награды.

Экс-тренер «Баварии» отметил, что в этом году много игроков способны всерьёз побороться за трофей и выделил из числа 30 претендентов Карима Бензема и Роберта Левандовски.

«Поляку удалось побить рекорд результативности в Бундеслиге. Это весомый аргумент в его пользу.

Посмотрим, кому удастся навязать борьбу Бензема и Левандовски. К счастью, от меня не зависит судьба данного трофея», - передаёт слова Ковача клубная пресс-служба монегасков.

Напомним, что имя обладателя «Золотого мяча» будет оглашено 5 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Карим Бензема Золотой Мяч Роберт Левандовски Нико Ковач
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