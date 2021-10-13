«Реалу» не удастся подписать защитника «Манчестер Сити»

Неделями ранее появилась информация, что мадридский «Реал» заинтересован в услугах правого защитника «Манчестер Сити» Педро Порро, который на данный момент выступает на правах аренды за лиссабонский «Спортинг».

Однако, возможный переход теперь считается маловероятным. Дело в том, что в разговоре с журналистами AS дедушка игрока заявил, что его внук никогда не примеряет на себе футболку «Реала».

Скорее всего, семья Порро, как и сам футболист, не горят желанием переезжать в Мадрид. Не исключается, что испанцу также будет представлен шанс закрепиться в составе «горожан» под руководством Хосепа Гвардиолы.