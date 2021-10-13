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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реалу» не удастся подписать защитника «Манчестер Сити»

13 Октября 2021 • 21:27 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетик Б
1.52 4.40 6.10
17.10 21:00

Неделями ранее появилась информация, что мадридский «Реал» заинтересован в услугах правого защитника «Манчестер Сити» Педро Порро, который на данный момент выступает на правах аренды за лиссабонский «Спортинг».

Однако, возможный переход теперь считается маловероятным. Дело в том, что в разговоре с журналистами AS дедушка игрока заявил, что его внук никогда не примеряет на себе футболку «Реала».

Скорее всего, семья Порро, как и сам футболист, не горят желанием переезжать в Мадрид. Не исключается, что испанцу также будет представлен шанс закрепиться в составе «горожан» под руководством Хосепа Гвардиолы.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Спортинг Лиссабон Педро Порро
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