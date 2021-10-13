​«Реал» на выходных играть не будет

Высший спортивный совет Испании принял решение о переносе двух игр Ла Лиги, которые должны были пройти на ближайших выходных. Речь идёт о матчах «Реал» - «Атлетик» и «Гранада» - «Атлетико». Причина переноса заключается в позднем завершении игр отбора на чемпионат мира в Южной Америке.

В сентябре по тем же причинам Высший спортивный совет переносил матчи «Севилья» - «Барселона» и «Вильярреал» - «Алавес».

Испанская королевская федерация футбола недовольна переносами матчей и даже подала судебный иск, считая, что Высший спортивный совет не имеет полномочий для изменений в календаре. Разбирательство продолжается.