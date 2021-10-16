Прошедшим летом мадридский «Реал» так и не сумел избавиться от нападающего Мариано Диаса, отказавшегося уходить в аренду. К слову, агент футболиста упрекал руководство в том, что клуб не ценит его клиента.

Однако, уже спустя два месяца работы под руководством Карло Анчелотти игрок изменил свое решение. Поняв, что он не сможет получать игровую практику, Диас сам попросился в «Райо», которому отказал за пару дней до закрытия предыдущего трансферного окна, передает Diario.

Добавим, что «Реал» также намерен найти новою команду для другого форварда, Луки Йовича. Не исключается и вариант, что зимой «сливочные» устроят распродажу, чтобы распрощаться с ненужными им игроками.