Тренер сборной Бельгии верит в Азара: «Мы увидим лучшую версию Эдена в «Реале»

Роберто Мартинес не сомневается, что его 30-летний подопечный ещё сможет с лучшей стороны заявить о себе в Мадриде.

«Эдену пришлось пережить два непростых года из-за постоянных травм, которые беспокоили его. Это мешало ему демонстрировать свой привычный уровень. Он всё ещё не реализовал свой колоссальный потенциал.

Азар – лидер сборной Бельгии. На него всегда можно положиться. Мы увидим лучшую версию Эдена в «Реале», - приводит слова Роберто Мартинеса AS.

В текущем сезоне Эден Азар отличился всего одним ассистом в восьми играх за «бланкос».

Ранее поступила информация о заинтересованности «Ювентуса» в бельгийском полузащитнике.