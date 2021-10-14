Иньяки Уильямс: «Родители пешком прошли Сахару, чтобы у меня был шанс на хорошую жизнь»

Недавно форвард Иньяки Уильямс побил рекорд испанского чемпионата, сыграв в 203 поединке подряд в составе «Атлетика» из Бильбао. В связи с этим игрок дал обширное интервью изданию The Guardian, в котором поделился некоторыми момента из своей жизни.

Футболист заявил, что его детство не было легким. Более того, он вовсе мог забыть о мечте стать профессиональным спортсменом, если бы не подвиг его родственников.

«Родители рисковали жизнью, чтобы дать мне то, что я теперь имею. Однажды они в попытках убежать из Африки пешком перешли Сахару, а у отца с того момента проблемы со стопами. Мама тогда была беременна мной. Я безумно им благодарен», - поделился Уильямс.