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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема – о «Золотом мяче»: «Я многое доказал в последние годы»

16 Октября 2021 • 10:45 Комментировать (5)
Реал Мадрид
...
Атлетик Б
1.52 4.40 6.10
17.10 21:00

Учитывая последние показатели нападающего мадридского «Реала» и сборной Франции Карима Бензема, игрока начали считать одним из главных претендентов на получение «Золотого мяча» по итогам 2021 года.

Сам футболист отреагировал на разговоры вокруг его персоны в свете голосования за победу в самой престижной индивидуальной номинации в футболе. «Не буду скрывать, что это является моей мечтой. Я многое доказал в последние годы, чтобы появиться в этом списке фаворитов. Но, я прежде всего думаю о команде, а «Золотой мяч» - это личная награда», - цитирует Бензема ESPN.

Отметим, что недавно Бензема вместе с французской сборной стал триумфатором Лиги наций, сыграв в этом успехе ключевую роль.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
Kar.k4rych
16 Октября 2021 в 12:36
Вполне достоин награды.
Артур Измаилов
16 Октября 2021 в 11:28
Надо не многое доказывать а много заплатить кому надо( как карлик)
ARTUR
16 Октября 2021 в 12:18
))) я думал что ты не особо почитаешь Карима,но твоя лютая неприязнь к Месси это что то другое)) А Бензема может хоть чуть чуть смягчил твое сердце за последние годы ))??
Артур Измаилов
16 Октября 2021 в 12:46
бревнище в этом сезоне просто огонь !)) но всеравно очень медлительный, как и в свои молоды годы
карлик дно!
ARTUR
16 Октября 2021 в 13:17
))
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