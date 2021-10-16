Бензема – о «Золотом мяче»: «Я многое доказал в последние годы»

Учитывая последние показатели нападающего мадридского «Реала» и сборной Франции Карима Бензема, игрока начали считать одним из главных претендентов на получение «Золотого мяча» по итогам 2021 года.

Сам футболист отреагировал на разговоры вокруг его персоны в свете голосования за победу в самой престижной индивидуальной номинации в футболе. «Не буду скрывать, что это является моей мечтой. Я многое доказал в последние годы, чтобы появиться в этом списке фаворитов. Но, я прежде всего думаю о команде, а «Золотой мяч» - это личная награда», - цитирует Бензема ESPN.

Отметим, что недавно Бензема вместе с французской сборной стал триумфатором Лиги наций, сыграв в этом успехе ключевую роль.