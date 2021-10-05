Президент Ла Лиги Тебас: «Без Переса «Реалу» было бы лучше»

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас поделился своим мнением касательно работы менеджмента мадридского «Реала» под руководством Флорентино Переса за последние 15 лет.

Стоит напомнить, что совсем недавно чиновник расхваливал Переса, называя того прекрасным бизнесменом. Однако, Тебас в интервью изданию Cope заявил, что имел в виду исключительно финансовый аспект ведения дел. Он считает, что другой президент дал бы клубу гораздо больше в плане спортивных достижений.

«Кто-то другой принес бы мадридцам больше побед и трофеев. Да, они хороши в бизнесе, но Перес из-за этого не всегда принимает правильные кадровые решения. У нас с ним хорошие отношения несмотря на то, что он обвинял меня в коррупции», - прокомментировал президент лиги.