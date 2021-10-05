Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 188 Комментарии
Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент Ла Лиги Тебас: «Без Переса «Реалу» было бы лучше»

05 Октября 2021 • 20:38 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетик Б
1.52 4.40 6.10
17.10 21:00

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас поделился своим мнением касательно работы менеджмента мадридского «Реала» под руководством Флорентино Переса за последние 15 лет.

Стоит напомнить, что совсем недавно чиновник расхваливал Переса, называя того прекрасным бизнесменом. Однако, Тебас в интервью изданию Cope заявил, что имел в виду исключительно финансовый аспект ведения дел. Он считает, что другой президент дал бы клубу гораздо больше в плане спортивных достижений.

«Кто-то другой принес бы мадридцам больше побед и трофеев. Да, они хороши в бизнесе, но Перес из-за этого не всегда принимает правильные кадровые решения. У нас с ним хорошие отношения несмотря на то, что он обвинял меня в коррупции», - прокомментировал президент лиги.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Флорентино Перес Хавьер Тебас
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Октября
21:10 · Испания. Ла Лига
Стало известно, сколько «Барселона» сможет потратить на трансферы зимой
20:53 · Испания. Ла Лига
«Барселона» намерена увеличить отступные Гави по новому контракту до 500 млн евро
20:50 · Испания. Ла Лига
Патрик Клюйверт: «Оставьте Кумана в спокойствии и дайте ему просто поработать»
20:38 · Испания. Ла Лига
Президент Ла Лиги Тебас: «Без Переса «Реалу» было бы лучше»
19:40 · Испания. Ла Лига
​В «ПСЖ» резко отреагировали на слова президента «Реала» о Мбаппе 2
19:38 · Испания. Ла Лига
«Барселона» надеется расстаться с Юмтити в январе
19:17 · Испания. Ла Лига
Тренер сборной Бельгии верит в Азара: «Мы увидим лучшую версию Эдена в «Реале»
19:09 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» возобновил интерес к Пау Торресу
16:45 · Италия. Серия А
«Ювентус» нацелился на Азара 1
15:39 · Испания. Ла Лига
Депай – о кризисе в «Барселоне»: «Не переживаю. Всё изменится»
14:32 · Испания. Ла Лига
Тебас считает, что «Барселона» могла сохранить Месси 1
14:14 · Испания. Ла Лига
Перес надеется уже зимой договориться с Мбаппе
12:06 · Англия. Премьер-лига
Названа главная цель «Барселоны» в зимнее трансферное окно 6
10:57 · Италия. Серия А
«Барселона» хочет вернуть Алексиса Санчеса 6
09:01 · Испания. Ла Лига
Пьянич: «Барселоне» нужен лидер, который поднимет команду на ноги»
Все новости
Рекомендуем