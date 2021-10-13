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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема опережает Месси в голосовании за «Золотой мяч» - Marca

13 Октября 2021 • 15:52 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетик Б
1.52 4.40 6.10
17.10 21:00

Форвард мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема является одним из фаворитов на получение престижной индивидуальной награды.

Ранее был обнародован список 30 номинантов на «Золотой мяч» в этом году. Испанское издание Marca провело собственный опрос, согласно результатам которого большинство симпатий читателей получил нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема. За француза проголосовали 38% респондентов, что помогло ему опередить идущих следом Лионеля Месси и Роберта Левандовски (37 и 14 процентов голосов соответственно).

Отметим, что ранее Карима Бензема признали лучшим игроком финала Лиги наций, а также автором лучшего гола данного турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Карим Бензема Золотой Мяч Роберт Левандовски
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