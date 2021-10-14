Лебёф отговаривает Мбаппе от перехода в «Реал»: «Не вижу их победителями Лиги чемпионов»

Экс-голкипер сборной Франции Франк Лебёф попросил Килиана Мбаппе повременить с трансфером в ряды мадридского «Реала».

Известный французский футболист признался, что у него состоялась не так давно встреча с нападающим «ПСЖ».

«Я попросил Килиана делать то, что он чувствует правильным. Я сказал ему: «Подумай, кто сейчас претенденты на победу в Лиге чемпионов? «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Бавария», «Челси» и «ПСЖ».

При всём уважении к «Реалу», не вижу их победителями Лиги чемпионов», - передаёт слова Лебёфа Sportskeeda.

Как известно, летом будущего года у Килиана Мбаппе истекает контракт с «ПСЖ».